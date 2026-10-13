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Edirne'de sonbahar yağmurları etkili oluyor, yarın da sürmesi bekleniyor

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Edirne'de sonbahar yağmurları etkili oluyor, yarın da sürmesi bekleniyor
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Edirne'de etkili olan sonbahar yağmurları günlük yaşamı etkiledi; vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıktı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlı havanın yarın da sürmesi bekleniyor; Trakya'da yer yer kuvvetli sağanak ihtimaline karşı dikkatli olunması istendi.

Edirne'de beklenen sonbahar yağmurları etkisini göstermeye başladı. Kentte etkili olan yağışla birlikte vatandaşlar şemsiyelerini alarak yollara çıkarken, yağmur günlük yaşamı da etkiledi.

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, kentte sonbahar havasını hissettirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, cadde ve sokaklarda yağışlı hava etkili oldu.

Sonbaharın gelişiyle birlikte beklenen yağışlar, özellikle tarımsal üretimin önemli olduğu Edirne ve Trakya'da çiftçiler tarafından da yakından takip ediliyor. Yağışların tarım arazilerine katkı sağlaması umut edilirken, bölgedeki üreticiler yağmurun seyrini izliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Edirne'de yağışlı havanın yarın da gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Trakya genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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