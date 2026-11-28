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Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Edirne'de sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, trafikteki sürücüler de su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde ise yağış nedeniyle sakinlik yaşandı.

Hafta sonu alışveriş ve gezi için tur otobüsleriyle Edirne'ye gelen turistler de sağanağa yakalandı. Bazı turistler ve vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla devam etmesi, pazar günü ise karla karışık yağmura dönüşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı