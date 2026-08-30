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Buçuktepe'de Gün Batımında Kartpostallık Görüntü

Buçuktepe'de Gün Batımında Kartpostallık Görüntü
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Edirne'nin Buçuktepe mevkiinde gün batımı sırasında gökyüzü kızıl tonlara büründü. Tepede dalgalanan Türk bayrağı, bu doğal güzellikle birleşerek izleyenleri etkileyen eşsiz ve kartpostallık bir manzara oluşturdu.

Edirne'de Buçuktepe'de dalgalanan Türk bayrağı, gün batımının kızıl tonlarıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Edirne'nin önemli noktalarından Buçuktepe'de gün batımı sırasında gökyüzü kızıl renge büründü. Tepede dalgalanan Türk bayrağı ise gün batımı manzarasına ayrı bir güzellik kattı. Güneşin ufukta kaybolduğu anlarda bayrağın gökyüzündeki silüeti, ortaya izleyenleri etkileyen eşsiz bir görüntü çıkardı.

Gün biterken geriye, Ay Yıldız'ın gölgesinde büyüleyici bir Edirne manzarası kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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