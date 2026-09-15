Haberler

Edirne’de araç farlarına yakalanan tilkinin kaçış anı kamerada

Edirne’de araç farlarına yakalanan tilkinin kaçış anı kamerada
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne’de köy yoluna çıkan bir tilki, araç kamerası kamerası tarafından kaydedildi.

Edirne'de köy yoluna çıkan bir tilki, araç kamerası kamerası tarafından kaydedildi.

Merkez ilçeye bağlı Bosna köyü yolunda gece saatlerinde yolda ilerleyen hafif ticari aracın farlarına yakalanan tilki, kısa süreli yolda koşarak ilerledi. adı. Araç önünde koşan tilki, ardından ani bir hamleyle yoldan çıkarak çalılıkların arasına girip gözden kayboldu.

Tilkinin yoldaki ilginç hareketleri, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da bir aileyi yıkan haber: 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi

İki teker hayat söndürdü! Yaşını öğrenen kahroldu
Biyonik kulağı 3 yıl sonra takılan Ayşegül (11) yeniden duymaya başladı

3 yıldır duyamayan Ayşegül'e mutlu son! İşte yaşanan an
'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının tanıtımı yapıldı

Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Ahilik mirası kitap oldu
Görenler 'yok artık' diyor! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

Vatandaş isyanda! Bu soygun düzenine bir dur diyen yok mu?

Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda liderleri: Merkezi yönetim devri bitiyor

Birleşik Krallık'ta tarihi çıkış! 3 liderden ayrılık mesajı
Pendik'te 8 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Pendik'te ambalaj fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor
Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu

Sergen Yalçın'ın kadın hakemlerle ilgili sözleri olay oldu