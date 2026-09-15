Edirne’de araç farlarına yakalanan tilkinin kaçış anı kamerada

Edirne'de köy yoluna çıkan bir tilki, araç kamerası kamerası tarafından kaydedildi.

Merkez ilçeye bağlı Bosna köyü yolunda gece saatlerinde yolda ilerleyen hafif ticari aracın farlarına yakalanan tilki, kısa süreli yolda koşarak ilerledi. adı. Araç önünde koşan tilki, ardından ani bir hamleyle yoldan çıkarak çalılıkların arasına girip gözden kayboldu.

Tilkinin yoldaki ilginç hareketleri, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı