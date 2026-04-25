Edirne'de aç kalan çakal köye indi

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'de tarlasını süren bir çiftçi, gündüz saatlerinde karşısına çıkan çakal nedeniyle kısa süreli şaşkınlık ve tedirginlik yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, çiftçi, traktörüyle çalıştığı sırada aniden ortaya çıkan çakalı fark etti. Bölgede nadir görülen yaban hayvanının bir süre alanda dolaştığı, traktöre ve sürücüye karşı temkinli davrandığı görüldü.

Karşılaşma anını cep telefonuyla kayda alan çiftçi, güvenlik amacıyla traktörün içinde kaldı. Görüntülerde çakalın bir süre çevreyi gözlemlediği ve ardından uzaklaştığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise son dönemlerde özellikle akşam saatlerinde köy çevresinden gelen çakal seslerinin arttığını belirterek tedirgin olduklarını ifade etti.

Yaşanan olay, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşmasının nedenleri ve alınabilecek önlemleri yeniden gündeme taşıdı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
