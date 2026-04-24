Haberler

Eber Gölü'nde kaçak avlanan 4 kişi dron ile tespit edildi

Eber Gölü'nde kaçak avlanan 4 kişi dron ile tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü'nde kaçak avcılık yapan 4 kişi dron ile tespit edilirken, şahıslara para cezası kesilip kullandıkları tüfeklere el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parkla Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Eber Gölü'nde dron denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen denetimin ardından yapılan açıklamada, "Eber Gölü'nde denetimlerimiz esnasında Bolvadin DKMP Şefliği ekibimiz tarafından drone kullanılarak kaçak avcılık çalışmaları devam etmektedir. Denetimler çerçevesinde son iki hafta içerisinde 4 kişiye idari para cezası uygulanarak yarı otomatik tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

