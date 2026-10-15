Düzce Valisi Makas başkanlığında haftalık toplantıda projeler değerlendirildi

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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde devam eden çalışmalar ile planlama aşamasındaki projelerin son durumu ele alındı.

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında, kentin gündemindeki çalışmaların ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Düzce genelinde yürütülen projeler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Vali Makas, devam eden ve planlama aşamasında bulunan projelerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında vali yardımcılarından bilgi aldı. Toplantıda ayrıca projelerin ilerleme süreçleri ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı