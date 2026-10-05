Haberler

Düzce Valisi Makas, Adige Kültür Derneği'ni ziyaret edip Kültür Merkezi'ni inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Valisi Makas, Adige Kültür Derneği'ni ziyaret edip Kültür Merkezi'ni inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas, Arapçiftliği Mahallesi'nde bulunan Adige (Çerkes) Kültür Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Ayşe Sezgin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Makas, yapımı devam eden Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu, derneğe teşekkür etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Arapçiftliği Mahallesi'nde bulunan Adige (Çerkes) Kültür Derneği'ni ziyaret ederek yapımı devam eden Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Makas, Düzce Adige Kültür Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Ayşe Sezgin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Arapçiftliği Mahallesi'nde yapımı devam eden Kültür Merkezi'ni inceleyen Mehmet Makas, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Görüşmede derneğin kent genelinde gerçekleştirdiği kültürel faaliyetler de ele alındı.

Makas, Düzce'nin kültürel yapısında önemli bir yere sahip olan Çerkes toplumunun kültür ve geleneklerinin yaşatılmasına yönelik çalışmalarından dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler

İsimler tek tek tespit edildi, Erdoğan talimat verdi: O paraları...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek

TFF'de büyük sürpriz! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası

AK Parti tarihinde bir ilk! Erdoğan'la görüştü, ardından tarih verildi
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

Yok böyle kavga! Nedeni pes dedirten cinsten
Altında kritik sınır aşıldı! İbre yeniden yukarı döndü

Altında tüm hesaplar sil baştan
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

İşte hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı

51 yıllık rekor tek imzayla kırıldı! Cumhuriyet tarihine geçti