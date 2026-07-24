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Düzce’nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak dev arıtma tesisi tamamlanmak üzere

Düzce’nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak dev arıtma tesisi tamamlanmak üzere
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Düzce’de yapımı süren ve günlük 130 bin metreküp kapasiteli son teknoloji içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Tesisin kısa sürede hizmete alınmasıyla kentin 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak ve vatandaşlar kesintisiz, sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yapımı süren ve günlük 130 bin metreküp kapasiteye sahip son teknoloji içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Tesisin kısa süre içerisinde hizmete alınması hedefleniyor.

Düzce'nin içme suyu altyapısını güçlendirecek ve uzun yıllar boyunca kentin su ihtiyacını karşılayacak son teknoloji içme suyu arıtma tesisinde sona yaklaşıldı. Şehrin önümüzdeki 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirilen tesis, günlük 130 bin metreküp su arıtma kapasitesi ile hizmet verecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Düzceliler, modern arıtma teknolojileriyle işlenen sağlıklı ve güvenli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşabilecek. Yetkililer, inşaat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, tesisin en kısa sürede hizmete alınacağını ifade etti. Dev yatırımın faaliyete geçmesiyle birlikte, Düzce'nin içme suyu altyapısının güçlenmesi ve vatandaşların musluklarından daha kaliteli, temiz ve güvenli içme suyunun akması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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