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Düzce İl Özel İdaresi, Yeşilova Köyü'nde trafik levhalandırma çalışmalarını tamamladı

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Düzce İl Özel İdaresi, Yeşilova Köyü'nde trafik levhalandırma çalışmalarını tamamladı
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Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka ilçesine bağlı Yeşilova Köyü'nde trafik levhalandırma çalışmalarını tamamladı. Yerleştirilen işaret ve yönlendirme levhalarıyla sürücü ve yayaların güvenliğinin artırılması, yol kullanıcılarının yönlerini daha kolay bulması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka ilçesine bağlı Yeşilova Köyü'nde trafik levhalandırma çalışmalarını tamamladı. Çalışmayla köy yollarında sürücü ve yayaların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gölyaka ilçesine bağlı Yeşilova Köyü'nde ihtiyaç duyulan noktalara trafik işaret ve yönlendirme levhaları yerleştirildi. Tamamlanan çalışmalarla sürücülerin yol güzergahında daha güvenli hareket etmesi ve trafik düzeninin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yerleştirilen levhaların, yol kullanıcılarının yönlerini daha kolay bulmasına ve trafik işaretlerine uygun hareket etmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla trafik işaretlendirme ve yol iyileştirme çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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