Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı Yaylagöl Yolu'nda levhalandırmayı tamamladı

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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Kaynaşlı Yaylagöl Yolu'nda levhalandırma çalışmalarını tamamladı. Yapılan düzenlemeyle güzergahta ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi, il genelinde yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesine bağlı Yaylagöl Yolunda ekipler tarafından gerçekleştirilen levhalandırma çalışmaları tamamlandı. Yol kullanıcılarının güzergahı daha güvenli kullanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla trafik işaret ve yönlendirmelerinin düzenlenmesi sağlandı.

Düzce İl Özel İdaresi, sorumluluk alanındaki ulaşım ağında güvenliği artırmaya yönelik çalışmalarına planlı program dahilinde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı