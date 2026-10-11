Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı Tavak Köyü'nde koruge boru çalışmasını tamamladı

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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak Köyü'nde yürüttüğü çalışmalarını tamamladı.

Özel İdare ekipleri köylerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak Köyü'nde ihtiyaç duyulan noktada koruge boru yerleştirme çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların tamamlandığı bildirildi. Yol altyapısında suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesine katkı sağlayan uygulamayla, yağışların yol üzerinde oluşturabileceği olumsuzlukların azaltılması ve ulaşım altyapısının korunması amaçlanıyor. Düzce İl Özel İdaresi, köylerde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen plan ve program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı