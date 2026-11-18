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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik Köyü'nde yürütülen koruge boru yerleştirme çalışmaları tamamlandı.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde altyapı hizmetlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik Köyü'nde gerçekleştirilen koruge boru yerleştirme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Köy altyapısının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmayla bölgedeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köylerde yaşam kalitesini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı