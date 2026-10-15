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Düzce İl Özel İdaresi, Kaymakçı Köyü'nde 6 kutu menfez yerleştirdi

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Düzce İl Özel İdaresi, Kaymakçı Köyü'nde 6 kutu menfez yerleştirdi
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Merkez ilçeye bağlı Kaymakçı Köyü'nde yürütülen altyapı çalışmaları Düzce İl Özel İdaresi tarafından tamamlandı. Çalışma kapsamında 6 adet kutu menfez yerleştirilerek yağışlı dönemlerde yüzey sularının kontrollü tahliyesi ve yol altyapısının korunması amaçlanıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Kaymakçı Köyü'nde yürüttüğü altyapı çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında toplam 13 metre uzunluğunda 6 adet kutu menfez yerleştirildi.

Düzce İl Özel İdaresi, köylerde ulaşım ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerin son çalışma adresi Merkez ilçeye bağlı Kaymakçı Köyü oldu. Köyde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 13 metre uzunluğunda, 11 metre ölçülerinde 6 adet kutu menfezin yerleştirilmesi tamamlandı. Yapılan menfez çalışmasıyla özellikle yağışlı dönemlerde yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi ve yol altyapısının korunması amaçlanıyor. Düzce İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, köylerde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaların belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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