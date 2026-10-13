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Düzce İl Özel İdaresi, Çilimli Dikmeli Köyü'ne 14 metrelik 7 kutu menfez yerleştirdi

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Düzce İl Özel İdaresi, Çilimli Dikmeli Köyü'ne 14 metrelik 7 kutu menfez yerleştirdi
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli Köyü'nde toplam 14 metre uzunluğunda 7 kutu menfez yerleştirme çalışmasını tamamladı. 1,5 x 1,5 metre ölçülerindeki menfezlerle yağış sularının kontrollü tahliyesi ve yol altyapısının korunması amaçlanıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli Köyü'nde toplam 14 metre uzunluğunda 7 kutu menfezin yerleştirilmesi çalışmalarını tamamladı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından köylerin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar Çilimli'de devam ediyor. Bu kapsamda Dikmeli Köyü'nde 1,5 x 1,5 metre ölçülerinde 7 kutu menfez yerleştirildi. Toplam 14 metre uzunluğa sahip menfezlerin yerleştirilmesiyle yağış sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi ve yol altyapısının korunması amaçlanıyor. Köylerde altyapı ve ulaşım güvenliğine yönelik çalışmaların belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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