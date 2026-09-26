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Düzce Fatih Ortaokulu ve Kamerun'daki kardeş okul, iki ülkede hatıra ormanı oluşturdu

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Düzce Fatih Ortaokulu ve Kamerun'daki kardeş okul, iki ülkede hatıra ormanı oluşturdu
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Düzce Fatih Ortaokulu ile Kamerun Nkolfoulou Okulu arasındaki kardeşlik çalışmaları kapsamında iki ülkede hatıra ormanı oluşturuldu. Çilimli Yeni Vakıf Köyü'ndeki alanda öğrenciler fidan dikerken, Kamerun'da da Fatih Ortaokulu adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Düzce Fatih Ortaokulu ile Kamerun Nkolfoulou Okulu arasındaki kardeşlik bağları, iki ülkede oluşturulan hatıra ormanlarıyla güçlendirildi.

Düzce Fatih Ortaokulu ile Kamerun Nkolfoulou Okulu arasında 10 Nisan 2023 tarihinde başlayan "Uluslararası Kardeş Okul Çalışmaları" kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kardeş okullar arasındaki dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Fatih Ortaokulu tarafından Kamerun'daki kardeş okul adına Çilimli Yeni Vakıf Köyü'nde bir "Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Düzce Orman İşletmesi tarafından tahsis edilen alanda düzenlenen etkinlikte Fatih Ortaokulu öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.

Kamerun'da da Düzce için hatıra ormanı oluşturuldu

Kardeş okul Kamerun Nkolfoulou Okulu tarafından da Fatih Ortaokulu adına Kamerun'da bir "Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Böylece iki ülkenin öğrencileri, diktikleri fidanlarla dostluklarını geleceğe taşıyacak anlamlı bir çalışmaya imza attı. İki ülkede gerçekleştirilen etkinlikler, internet üzerinden yapılan canlı bağlantıyla eş zamanlı olarak paylaşıldı.

"Fidanlar geleceğe kalıcı bir miras bırakacak"

Programda konuşan Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Türkiye'nin yurt dışında yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Özer, kardeş okullar arasında gerçekleştirilen çalışmaların ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sunduğunu belirtti. İki ülkede dikilen fidanların büyüyerek geleceğe kalıcı birer miras bırakacağını ifade eden Özer, öğrencilerin farklı ülkelerdeki akranlarıyla kurduğu bağların insanlığa faydalı bireyler yetişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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