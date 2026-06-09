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Yılanın, kurbağayı avlama anı cep telefonu ile görüntülendi

Yılanın, kurbağayı avlama anı cep telefonu ile görüntülendi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir yılanın kurbağayı avlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Belgesel tadındaki görüntülerde yılan, kurbağayı bacağından yakalayıp hızla kendine çekti. Kurbağanın akıbeti ise görüntülere yansımadı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir yılanın, kurbağayı avlama anı cep telefonu kameralarına an be an yansıdı.

Akçakoca ilçesi Edilli köyünde bahçesinde zaman geçiren bir vatandaş, yılanın kurbağayı hızla kovaladığını fark etti. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş, belgesel tadındaki doğal görüntüyü yakaladı. Yılan, kurbağayı bacağından yakalayarak hızla kendine doğru çekmeye başladı. Doğal yaşamdan ilginç anların kaydedildiği görüntüler kısa sürede ilgi çekerken, videonun sonunda kurbağanın akıbeti ise görüntülere yansımadı. Edilli köyünde kaydedilen görüntüler, bölgede yaban hayatının doğal döngüsünü gözler önüne serdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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