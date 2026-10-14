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Düzce'de şimşeklerin ardından sağanak etkili oldu, hafta boyunca sürmesi bekleniyor

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Düzce'de şimşeklerin ardından sağanak etkili oldu, hafta boyunca sürmesi bekleniyor
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Düzce'de meteorolojik tahminlerde yer alan sağanak, gece saatlerinde başladı. Kent genelinde etkili olan gök gürültülü yağış öncesinde çakan şimşekler dikkat çekti; yağışın hafta boyunca sürmesi bekleniyor, vatandaşların ani sağanaklara karşı tedbirli olması gerekiyor.

Düzce'de beklenen sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesinde gökyüzünü aydınlatan şimşekler dikkat çekerken, gök gürültülü sağanağın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Düzce'de meteorolojik tahminlerde yer alan sağanak yağış, gece saatlerinde başladı. Kent genelinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak öncesinde art arda çakan şimşekler, gece karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin ardından başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini hissettirdi. Gök gürültüsüyle birlikte etkili olan yağış, kentte hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Hava tahminlerine göre Düzce'de yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sağanak yağışların zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte görülebileceği tahmin edilirken, vatandaşların ani sağanak ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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