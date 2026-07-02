Düzce'de ölü yunus kıyıya vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Edilli Sahili'nde kıyıda hareketsiz duran yunus olduğunu gören vatandaşlar durumu kontrol etti. Yapılan incelemede, yunusun hayatını kaybederek dalgalarla karaya sürüklendiği belirlendi. Ölü yunusun sahile vurması, çevredeki vatandaşlar tarafından üzüntüyle karşılandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı