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Düzce Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Düzce Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
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Düzce Valiliği, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını belirterek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yaparak vatandaşları uyardı.

Düzce'de kuvvetli yağış bekleniyor. Düzce Valiliği yaptığı uyarıda; "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün sabah saatlerinden itibaren 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Düzce'nin kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklediğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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