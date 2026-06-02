Düzce'de köylerin altyapı ve sosyal donatı yatırımları hız kazanacak

Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, yatırım programı kapsamında köylerde altyapı çalışmalarının büyük bölümünü tamamlayarak sosyal alan yatırımlarına ağırlık vereceklerini bildirdi.

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Koç, yatırım programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İl genelinde hem altyapı hem de sosyal yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirten Koç, özellikle asfalt ve su yatırımlarının öncelikli gündem maddesi olduğunu söyledi.

Son günlerde ilçe ve köy ziyaretlerini sıklaştırdıklarını ifade eden Koç, planlama sürecinin sahada yürütüldüğünü vurguladı. Koç, "2026 yılının programlarını yapmaya devam ediyoruz. İlçelerimizde ve il merkezindeki köylerimizde son 10 gündür meclis üyelerimizle toplantılar gerçekleştiriyoruz. Yerinde incelemeler yaparak ihtiyaç tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bölgenin önceliğini ayrı ayrı ele alıyoruz ve bütçemizi buna göre şekillendiriyoruz" dedi.

Ana ve grup yolları tamamlandı

Köy yollarında önemli bir mesafe kat edildiğini belirten Koç, ana arterlerde çalışmaların tamamlandığına da dikkati çekerek, "İlçelerimizde bulunan köylerimizin tüm ana yollarında ve grup yollarında çalışmalarımızı tamamladık. Bu bizim için önemli bir aşamaydı. Şimdi mahalle aralarına yoğunlaşmış durumdayız. Yaz kış sorun yaşanan, çamur ve toz problemi olan yollar için asfaltlama programımızı başlattık. Önümüzdeki dönemde Özel İdare olarak ciddi bir asfalt yatırımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Köylere halı saha müjdesi

Sadece altyapıya değil sosyal yatırımlara da ağırlık verdiklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Köylerimizde halı saha yapımına başladık. İhale çalışmalarımızı tamamladık. İlk etapta 5 büyük köyümüzde halı saha inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte ilgili bakanlıklarımızın ve milletvekillerimizin destekleriyle yeni halı sahaları da köylerimize kazandıracağız. Artık köylerimizi sadece temel ihtiyaçlarla sınırlı tutmak istemiyoruz. Yol, su gibi hizmetlerin yanında sosyal ve kültürel alanlarda da köylerimizi daha ileri taşımak istiyoruz. Gençlerimizin spor yapabileceği, vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği alanları artırarak köy yaşamını daha güçlü ve daha sosyal bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı