Düzce'de köy yollarında çalışmalar hız kazandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey Köyü'nde sıcak asfalt altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Özel idare ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında yolun dayanıklılığını artırmak ve uzun ömürlü hale getirmek için altyapı güçlendirme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Zemin düzenleme ve sıkılaştırma çalışmalarının ardından güzergahı sıcak asfalt serimine hazır hale getirdi. Yapılan altyapı çalışmalarıyla birlikte, yolun uzun yıllar boyunca bozulmadan hizmet vermesi ve bakım ihtiyacının minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşım kalitesinin artırılması, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırırken tarım ve üretim faaliyetlerine de katkı sağlaması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı