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Düzce'de heyelanla kapanan Fındıklıaksu köyü yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı

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Düzce'de heyelanla kapanan Fındıklıaksu köyü yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı
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Düzce'de yoğun yağışların neden olduğu toprak kaymasıyla ulaşıma kapanan Fındıklıaksu köyü yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik çalışmaları yerinde inceledi, saha çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünde yoğun yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu ulaşıma kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden açıldı.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışlar, merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünde toprak kaymasına neden oldu. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Toprak kaymasının ardından bölgede çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda kapanan yol yeniden ulaşıma elverişli hale getirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Fındıklıaksu köyüne giderek heyelan nedeniyle kapanan yolda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, ekiplerin gerçekleştirdiği müdahaleleri değerlendirdi. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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