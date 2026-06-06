Dikmeli Köyü'nde içme suyu için sondaj çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli Köyü'nde yürütülen sondaj çalışmaları yerinde incelendi. Yetkililer, içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Dikmeli Köyü'nde yürütülen sondaj çalışmaları yerinde incelendi. Genel Sekreter Nuri Çelik, İl Genel Meclis Üyesi İsmail Akalın, Çilimli İlçe Özel İdare Müdürü Ekrem Kerim Özdemir, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü İlhan Güneşdoğdu ile köy muhtarı, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde devam eden çalışmaları sahada değerlendirdi. Ziyaret sırasında çalışmaların son durumu hakkında bilgi alınırken, yürütülen faaliyetler yerinde incelendi. Yetkililer, vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik altyapı yatırımlarının titizlikle takip edildiğini ifade etti. Kırsal yerleşim alanlarının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projelerin sürdüğü belirtilirken, içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı