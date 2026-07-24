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Cumayeri'nde sathi kaplama çalışmaları sürüyor

Cumayeri'nde sathi kaplama çalışmaları sürüyor
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Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri ilçesindeki Kızılüzüm Köyü'nde ulaşımı iyileştirmek için soğuk asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, güvenli ve konforlu ulaşım hedefiyle yol yatırımlarını il genelinde devam ettirecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri ilçesine bağlı Kızılüzüm Köyü'nde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yol yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Cumayeri ilçesine bağlı Kızılüzüm Köyü'nde yürütülen sathi kaplama çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Ekipler, yol altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasını amaçlayan çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürüyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal mahalle ve köylerde ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla yol bakım, onarım ve asfalt çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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