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Düzce Çilimli'de toprak kaymasına İl Özel İdaresi taş tahkimatı ve dolgu yaptı

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Düzce Çilimli'de toprak kaymasına İl Özel İdaresi taş tahkimatı ve dolgu yaptı
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman Köyü'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla kayma yaşanan alanda zemin stabilizasyonu sağlanarak bölge güvenli hale getirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman Köyü'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede oluşan toprak kaymasının ardından harekete geçen ekipler, yol ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla kayma yaşanan alanda zemin stabilizasyonu sağlanarak bölge güvenli hale getirildi.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin kırsal bölgelerde meydana gelen olumsuzluklara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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