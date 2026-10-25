Düzce Çamlısu'da kayma yaşanan yol taş tahkimatı ve dolguyla stabilize edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Çamlısu köyünde yoğun yağışlar nedeniyle yol platformunda meydana gelen kaymanın ardından taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını tamamlayarak yolun stabilizasyonunu sağladı.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Çamlısu köyünde, yoğun yağışlar nedeniyle yol platformunda meydana gelen kaymaya müdahale edildi. Yol güvenliğinin sağlanması ve altyapının korunması amacıyla bölgede taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yol platformunun stabilizasyonu sağlanarak gerekli düzenlemeler tamamlandı. Yapılan müdahaleyle yol zemininde oluşabilecek yeni kaymaların önüne geçilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı