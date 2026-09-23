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Düzce Akçakoca'da fırtınada dalga boyu 5 metreyi buldu, balıkçılar denize açılamadı

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Düzce Akçakoca'da fırtınada dalga boyu 5 metreyi buldu, balıkçılar denize açılamadı
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Düzce Akçakoca'da denizde etkili olan fırtına nedeniyle dalgalar dalgakıranları ve sahili dövdü, dalga boyu zaman zaman 5 metreyi buldu. Fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar tekneleri limana demirledi; Meteoroloji fırtınanın saat 14.00'e kadar sürmesini bekliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle dalgalar dalgakıranları ve sahili dövdü, dalga boyu zaman zaman 5 metreyi buldu.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde fırtına etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminler doğrultusunda 23 Eylül Çarşamba bugün kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Fırtınanın saat 14.00'e kadar etkisini sürdürmesi beklenirken Batı Karadeniz'de fırtına nedeniyle dalgalar 5 metreyi buldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar tekneleri limana demirledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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