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Düden Gölü'nde leylek şöleni dronla kaydedildi

Düden Gölü'nde leylek şöleni dronla kaydedildi
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Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü'nde konaklayan leyleklerin havadaki etkileyici uçuşları, dron ile görüntülendi. Göl çevresinde toplanan leyleklerin birlikte yaptığı hareketler renkli görüntüler oluşturdu.

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Düden Gölü'nde konaklayan leyleklerin gökyüzündeki hareketliliği, dron ile havadan görüntülendi.

Göl çevresinde bir araya gelen leylekler, uçuşları ve birlikte yaptıkları hareketler dikkat çekerken, bölgede bir süre uçan leyleklerin oluşturduğu görüntüler, dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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