Konya'da domuz sürüsü yerleşim alanına indi

Konya'nın Karapınar ilçesinde domuz sürüsünün yerleşim alanına indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Avşar mevkiinde domuz sürüsü yerleşim alanına indi. Gece saatlerinde yiyecek arayan domuz sürüsü, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde domuzların dolaşarak yiyecek aradığı görüldü.

Domuz sürülerinin ekili alanlara ciddi zararlar verdiğini ifade eden çiftçi İbrahim Kalkan, "Bölgemizde çok domuz var. Ekili alanlara zarar veriyorlar. Kendimizce tedbir alsak da fayda etmiyor" dedi. - KONYA

