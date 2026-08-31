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Dolu yağışı tütün tarlalarını vurdu

Dolu yağışı tütün tarlalarını vurdu
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gece etkili olan dolu yağışı, hasat öncesi tütünlere büyük zarar verdi. Çiftçiler, yaprakları parçalanan tütünlerde büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek yardım istedi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gece saatlerinde başlayan dolu yağışı, tarlada ekili tütünlere zarar verdi.

Çelikhan ilçesinde gece geç saatlerde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10-15 dakika süren dolu yağışı yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde tarlalarına giden çiftçiler dolu yağışından dolayı hasadına sayılı günler kalan tütünlerinin parçalandığını fark etti. Gördükleri manzara karşısında şaşıran çiftçiler zararlarının oldukça büyük olduğunu dile getirdi. Yaprakları tamamen parçalanan tütünlerden dolayı oldukça mağdur olduklarını dile getiren çiftçiler, yardım beklediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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