Meteorolojiden Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda "Bölgemizde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Gümüşhane çevreleri ile Giresun, Trabzon iç kesimleri, Rize (İkizdere, Çamlıhemşin, Hemşin geneli ile Ardeşen ve Fındıklı'nın iç kesimleri) ve Artvin merkez ve iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yağışların bugün öğle saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı