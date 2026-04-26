Haberler

Doğanın sessiz kahramanları görev başında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir biyolojik mücadele kapsamında yürütülen çam ormanlarının en büyük zararlılarından biri olan çamkese böceklerine karşı, doğal yırtıcı olarak bilinen Calosoma (terminatör böcek) salımına başladı.

Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda titizlikle üretilen terminatör böcekler, Bursa ve Bilecik illerinde zararlının yoğun olarak görüldüğü çam ormanlarına bırakılıyor. Doğanın kendi döngüsünden ilham alan bu mücadele yöntemi sayesinde, Calosoma böcekleri çam kese böceklerini avlayarak zararlının yayılımını kontrol altına alıyor.

Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarında uzman ekip tarafından planlı şekilde yürütülen çalışmalar çerçevesinde hem üretim hem de doğaya salım faaliyetlerinin, doğal denge yeniden tesis edilene kadar aralıksız devam edeceği açıklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

ABD'yi sarsan saldırı! 31 yaşındaki öğretmen misafir kaydı yaptırmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Görülmemiş jest! Dev derbiye gidecek herkese dağıtacaklar