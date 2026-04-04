Kangal Balıklı Göl'e Dönüşüm Projesi

Sivas'ta Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı için başlatılan dönüşüm projesiyle bölgenin hem ekolojik yapısı korunacak hem de uluslararası sağlık turizmi merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. 2027'nin yaz aylarında tamamlanması planlanan projede modern tesisler, yayalaştırılmış alanlar ve çevreci planlama öne çıkacak.

Sivas'ta sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı, kapsamlı bir dönüşüm projesiyle yeniden hayat bulacak. Cumhurbaşkanlığı kararıyla tabiat parkı ilan edilen bölgede, Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Hazırlanan proje kapsamında 1600 rakımlı vadinin özgün mikroklimatik yapısının korunması esas alınacak. Yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda yürütülecek çalışmada taşıt trafiği dış çepere alınarak kaplıca bölgesi tamamen yayalaştırılacak. Böylece vadinin nem dengesi, güneşlenme süresi ve doğal hava akımları korunurken, hem ziyaretçilerin sağlığı hem de endemik balık türlerinin yaşam alanı güvence altına alınacak. Toplam 11 bin metrekarelik brüt inşaat alanına sahip olacak yeni tesis, modern sağlık hizmetleri ile Sivas'ın köklü misafirperverliğini bir araya getirecek. Proje kapsamında 250 yatak kapasiteli otel, aile tipi kır evleri, tam donanımlı sağlık ve kür merkezi, bin 750 metrekarelik açık şifa göletleri ile kapalı ve açık havuzlar inşa edilecek. Ayrıca yeme-içme alanları, yerel kültür sokağı, yöresel ürün satış noktaları, otopark, mescit ve yönetim birimleri de projede yer alacak.

2027 yılında açılması planlanıyor

2027 yılının yaz aylarında tamamlanarak hizmete açılması planlanan projede vatandaşların kaplıcadan faydalanmaya devam edebilmesi için mevcut yapıların bir bölümü ve eski havuzların yenilenerek 2026 yaz sezonunda günübirlik ziyaretlere açık olacağı bildirildi. Konuyla ilgili Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Projenin hayata geçirilmesinde başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve emeği geçen tüm kurum ve yetkililere, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, ilimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı