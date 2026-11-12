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Diyarbakır Yenişehir'de yoğun sis Dicle Nehri'ni ve Aziziye'yi görünmez kıldı

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Diyarbakır Yenişehir'de yoğun sis Dicle Nehri'ni ve Aziziye'yi görünmez kıldı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Yenişehir'de yoğun sis Dicle Nehri'ni ve Aziziye'yi görünmez kıldı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Aziziye Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Dicle Nehri ve çevresini görünmez kıldı. Kentte sis, bazı noktalarda günlük yaşamı ve görüş mesafesini etkiledi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle adeta sis havuzunda kayboldu. Dicle Nehrinin üzeri, mahalle ve çevresinde oluşan sis tabakası, etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı noktalarda günlük yaşamı ve görüş mesafesini etkiledi. Yenişehir ilçesindeki Aziziye Mahallesi'nde ortaya çıkan manzara ise dikkat çekti. Sis, Dicle Nehri üzerini, mahalleyi ve çevresini adeta yutarak gözden kaybolmasına neden oldu. Özellikle yüksek noktalardan bakıldığında bölge, adeta bulutların arasında kalmış bir yerleşim yerini andırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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