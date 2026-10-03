Haberler

Diyarbakır Silvan'da yoğun sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Silvan'da yoğun sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde görüş mesafesi düşerken sürücüler trafikte zorlanarak araçlarını yavaş sürmek zorunda kaldı, yetkililer hız sınırlarına uyulması konusunda uyardı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

İlçe genelinde görüş mesafesi oldukça düşerken, ağaçlar ve cadde üzerindeki yapılar sis tabakasının altında kayboldu. Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, araçlar farlarını yakarak yavaş bir şekilde seyretmek zorunda kaldı. Yetkililer, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüleri dikkatli olmaları ve hız sınırlarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 85 sitede yayınlandı.
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar

Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı

7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı! İşte o isimler
Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim

Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim
Flydubai uçağında kaptana baltayla saldıran yardımcı pilot için BAE'den açıklama: Terör eylemi girişimi

Pilotun kokpitteki baltalı saldırısı terör eylemi girişimi çıktı
TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

Beşiktaş'ın borcu genel kurulda açıklandı! Kulübün yükü 27,5 milyar lirayı aştı

Kara Kartal'ın sırtındaki yük belli oldu! İşte kulübün borcu

Depremde Türkiye'ye yardıma koşan Serkan Eren'e İran'da 10 yıl hapis! Eşi Türkiye'den yardım istedi

Depremde Türkiye'ye koşmuştu! İran'dan 10 yıl hapis cezası çıktı