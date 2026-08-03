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Diyarbakır'da 45 Derece: Sıcak Hava Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Diyarbakır'da 45 Derece: Sıcak Hava Yaşamı Olumsuz Etkiliyor
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Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Vatandaşlar gölgeliklerde dinlenirken, çocuklar süs havuzlarında serinledi, turistler ise şemsiyeyle gezdi. Araç içi termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Diyarbakır'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle araç içindeki termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Kentte etkisini artıran sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise güneşin etkisinden korunmak için şemsiyelerle tarihi ve turistik alanları gezdi. Kent genelinde bunaltıcı bir sıcaklık hissedilirken, araç içi termometre ise 45 dereceyi gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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