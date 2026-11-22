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Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış, Diyarbakır'da etkili oldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Diyarbakır ve çevresi için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Meteorolojinin uyarısının ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklar ve bina saçaklarına sığınarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Sağanak nedeni ile bazı iş yerlerinin bodrum katlarını da su bastı.

Yetkililer, sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı