Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı bodrum katları su aldı

Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı bodrum katları su aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bodrum katları su alırken bazı noktalarda taşkınlar yaşandı; vatandaşlar bina altları ve kapalı alanlara yöneldi. Yağışların gün boyu devam edeceği kaydedildi.
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Diyarbakır'da etkili olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeni ile bazı bodrum katları su aldı. Bazı noktalarda taşkınların da yaşandığı kentte vatandaşlar yağıştan kurtulmak için bina altları ile kapalı alanlara yöneldi. Yağışların gün boyu devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı