Dicle'de örtü yangını: Onlarca meyve ağacı alevlere teslim oldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangında onlarca meyve ağacı zarar gördü.

İlçeye bağlı kırsal Tepebaşı Mahallesi ile Nohutlu ile Altıntaş mezraları arasında çıkan örtü yangını, kuruyan otların etkisiyle büyüyerek geniş alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle badem, incir, fıstık, dut ağacı ile çok sayıda meşe ağacı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı