Diyarbakır'da bulunan yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kanadı kırık halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, DÜ Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir vatandaş tarafından kanadı kırık şekilde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu tedavi altına alındı.

Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyünde kanadı kırık halde bir nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu bulundu. Yaralı kuşu bulan Emine Akın Yilancı, "Çalılar arasında gördüğümde kıpırdamadan duruyordu. Yanına yaklaştıkça bir kanadının kırık olduğunu fark ettim ve yetkililere haber verdim" dedi.

Kuşun DÜ Veteriner Fakültesine götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
