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Duyarlı vatandaş piknik alanındaki çöpleri elleriyle topladı

Duyarlı vatandaş piknik alanındaki çöpleri elleriyle topladı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Sinek Çayı mesire alanında piknik yapan bir vatandaş, çevreye atılan çöpleri elleriyle toplayarak örnek bir davranış sergiledi ve herkesi çevreyi temiz tutmaya çağırdı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Sinek Çayı su kaynağı mesire alanında piknik yapmaya gelen duyarlı bir vatandaş, çevreye çöp atılmasına tepki göstererek atıkları elleri ile topladı.

Havaların ısınması ile birlikte vatandaşların mesire alanlarına dinlenmek ve eğlenmek için ziyaretleri başladı. Bu konuda Diyarbakır'ın en geniş dinlenme alanlarına sahip olan Çermik ilçesine civar illerden turist ziyaretleri başladı. Güzel bir gün geçirmek isteyen ziyaretçiler özellikle Çermik Sinek Çayı su kaynağı ve kanyonunu tercih ediyor. Vatandaşların gittikleri mesire alanlarını temiz bırakmamasına tepki gösteren duyarlı bir vatandaş, yollardaki ve su kenarlarındaki çöpleri toplayarak örnek bir davranışa imza attı. Çevredeki vatandaşlara da çağrıda bulunan ziyaretçi, "Bu tür yerlere gelen insanlar, getirdiklerini lütfen geri götürsünler. Etrafa atıp kirletmesinler. Çevremizi temiz tutalım lütfen" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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