Dicle'de çiftçilere yüzde 100 hibeli bin 176 adet fıstık çöğürü dağıtıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 100 hibeli fıstık çöğürü dağıtımı yapıldı.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, 2026 İlkbahar Sezonu Sert Kabuklu Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi ile yüzde 100 hibeli olarak 14 çiftçiye, toplamda bin 176 adet fıstık çöğürü fidanı dağıtımı yapıldığını söyledi. Yıldırım, "Fıstık çöğürleri TAKE Projesi kapsamında çiftçilerimize 42 dekar alanda dikimi yapılmak üzere, ücretsiz dağıtımı gerçekleştirildi. Dicle ilçemizde meyveciliğin gelişmesi için çiftçilerimize destek olmaya ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu

Dünyada 5 binde bir! Kabusu bebeklerinde gören aile anlattı
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu

Yaptıklarını daha önce başarabilen olmadı! Bir daha yaşanması da zor
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız

Yeni başbakan Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklarız
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu

Dünyada 5 binde bir! Kabusu bebeklerinde gören aile anlattı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz

Avrupa'dan beklenmedik çıkış! Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydılar
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak

İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk yaşanacak