Haberler

Diyarbakır'daki 5 barajda tahliye işlemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Devegeçidi Barajı'nda yoğun yağışlar nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlanırken, diğer barajlarda da serbest akışlı tahliye işlemleri sürüyor. Vatandaşların yangın ve sel gibi risklere karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır'da Devegeçidi Barajı'nda kontrollü su tahliyesi başlatılırken, Ergani, Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar barajlarında serbest akışlı tahliye işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde baraj havzalarına düşen yağışların yoğunluğuna bağlı olarak, barajlara gelen yüksek akım durumlarında zaruri hallerde kontrollü tahliye su bırakma işlemleri yapılabilmektedir. İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle, sulama amaçlı inşa edilen Devegeçidi Barajı'nda su seviyesi yükselmiş olup, dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesine başlanacaktır. Diğer barajlarımızdan Ergani, Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar barajlarında da serbest akışlı tahliye işlemleri devam etmektedir. Tahliye sürecinde can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde bulunan vatandaşlarımızın resmi duyuruları yakından takip etmeleri, baraj ve göl alanlarına yaklaşmamaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazileri, bağ-bahçeler ve geçici barınaklar için gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Ayrıca tahliye süresince nehir yataklarına girilmemesi ve su seviyesinde meydana gelebilecek ani yükselmelere karşı azami dikkat ve tedbir gösterilmesi gerekmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

