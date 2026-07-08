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Diyarbakır'da sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıyla tarihi mekanlar boş kaldı

Diyarbakır'da sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıyla tarihi mekanlar boş kaldı
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Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla tarihi On Gözlü Köprü ve çevresi boş kaldı. Turistler, gün batımı sonrası serinlikte gezmeyi tercih ediyor.

Diyarbakır'ın en gözde mekanlarından olan tarihi On Gözlü Köprü, kentte sıcaklıkların 40 dereceyi aşması sonrası boş kaldı.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi köprü sıcaklardan etkilendi. İlde sıcakların 40 dereceyi göstermesi ile birlikte caddeler boşaldı. Diyarbakır'a gelen turistlerin gezi rotasında olan tarihi köprü, tarihi bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Gün içinde tarihi konakları gezen turistler, gün batımı ile akşam serinliğinde On Gözlü Köprü'yü gezmeyi tercih ediyor. Normal şartlarda insan selinin oluştuğu Mervaniler tarafından 1065 yılında yapılan köprü, yaz mevsiminin en sakin dönemini yaşıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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