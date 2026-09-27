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Diyarbakır Çüngüş'te iki sincabın ağaçta kovalamacası kameraya yansıdı

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Diyarbakır Çüngüş'te iki sincabın ağaçta kovalamacası kameraya yansıdı
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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde, iki sincap ağaç üzerinde kovalanırken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken Fikri Şimşek, sabah bahçede oyun oynayan sincapları kaydettiğini, bölgenin sulak ve serin yapısının hayvanlara barınma alanı sağladığını söyledi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, iki sincabın ağaç üzerindeki kovalamacaları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çüngüş ilçesi Yukarı Şeyhler Mahallesi'nde iki sincabın ağaç üzerindeki eğlenceli anları kayıt altına alındı. Sincapları çeken Fikri Şimşek, "Bahçelerimiz var, bugün bahçeye gitmiştim. Sabah saatlerinde ağaçların gölgesinde otururken iki sincabın birbirleriyle oyunlar oynadığını gördüm. Çok eğlenceli bir şekilde biri kaçıyor, diğeri kovalıyordu. Ben de o anları cep telefonu kamerası ile kaydettim. Buralar sulak ve serinlik yerler olduğu için doğa hayvanlara barınma alanları oluşturuyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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