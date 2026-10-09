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Diyarbakır Çermik'te yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla kaydedildi

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Diyarbakır Çermik'te yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla kaydedildi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalle sakini Ömer Kılıç, yaylada koyunlarını otlatırken gördüğü kalabalık sürünün birlikte hareket ettiğini ve o anları cep telefonuyla kaydettiğini söyledi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde domuz sürüsü görüntülendi.

Çermik'e bağlı Akpınar Mahallesi'nde yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Ömer Kılıç isimli mahalle sakini, "Yaylada koyunlarımı otlatıyordum. Bir anda kalabalık bir domuz sürüsünü gördüm. Sürü çok kalabalıktı. Domuzlar birlikte hareket ediyordu. Ben de cep telefonumu çıkartarak o anları kaydettim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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