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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Sinek çayında debi yükseldi.

İlçede etkili olan sağanak yağış, tarihi Haburman Köprüsü altından geçen Sinek Çayının su debisini arttırdı. Genellikle kış mevsiminde artan Sinek Çayının debisi, bu yıl sonbahar mevsiminin yağışlı geçmesi ile birlikte erken yükseldi. Turizm beldesi ilçede yer alan Sinek Çayı kanyonunu her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı