Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Çermik'te sağanak sonrası mahsur kalan çoban ve koyunları kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aniden bastıran sağanak, derelerin taşmasına ve yolların su altında kalmasına neden oldu. Merada mahsur kalan çoban ve koyunları, yağmurun dinmesi ve suyun çekilmesiyle kurtuldu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aniden bastıran sağanak derelerin taşmasına yolların su altında kalmasına neden oldu. Sağanak nedeniyle merada mahsur kalan çoban ve koyunları, suların çekilmesiyle kurtuldu.

Çermik ilçesi Kuşluk Çayırı'na bağlı Adalar mezrasında sağanak yağış etkili oldu. Yağmur, derelerin taşmasına, yolların sular altında kalmasına neden oldu. Meraların da sular altında kalması ile çoban Serkan Polat, sürüsü ile bölgede mahsur kaldı. Polat, yağmurun aniden bastırdığını kendisinin ve hayvanlarının merada mahsus kaldığını söyledi. Polat, yağmurun dinmesi ile birlikte yolda oluşan suyun azalması ile yolun açıldığını daha sonra köye ulaşabildiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı13

81 ilde seçim heyecanı başladı! Özgür Özel'den ilk görüntü geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü21

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihad Matkap, CHP üyeliğinden istifa etti

Eski Bakan CHP üyeliğinden istifa etti!
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

Acısı dinmeden bir darbe daha! Özcan Deniz'in eşi hastanelik oldu
Şişli'yi ayağa kaldıran ihbar! Bomba imha ekipleri sahaya indi, gerçek bambaşka çıktı

İstanbul'un göbeğinde bomba alarmı! Ekipler sahaya indi
Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan araç üst geçidin ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiği patladı, üst geçidin ayağına ok gibi saplandı! 2 ölü var
Arızalanan uçak yolun ortasına acil iniş yaptı, trafiktekiler bakakaldı

Görüntüsü olmasa kimse inanmazdı! Seyir halindeyken yıldırım gibi indi
Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen evinde ölü bulundu