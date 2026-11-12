Diyarbakır Çermik'te nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçileri sürü halinde görüldü

Diyarbakır Çermik'te nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçileri sürü halinde görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Gozer Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Fırat Nehri kıyısındaki mahallede yiyecek arayan sürü, feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından kayıt altına alındıktan bir süre sonra gözden kayboldu.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sürü halinde görüntülendi.
Sürü halinde gezen dağ keçilerinin ilçeye bağlı Gozer Mahallesi'nde beslenmek için yiyecek aradıkları görüldü. Feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından kayıt altına alınan sürü bir süre sonra gözden kayboldu.
Fırat Nehri kıyısındaki mahallede sık sık dağ keçileri görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı